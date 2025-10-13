Hablan alto y claro sobre este puente en Guadalajara: «No podemos permanecer callados ante esta sensación de abandono y aislamiento»

El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara pedirá este viernes en el pleno que la institución provincial asuma la obra de reconstrucción íntegra del puente entre Zarzuela de Jadraque y Villares de Jadraque, procediendo además a su financiación y dando inicio a los trabajos a la mayor brevedad posible.

Así lo ha anunciado el portavoz del PP en la Diputación, Román García, tras visitar la zona, interesarse por la situación con los vecinos y comprobar que se trata de una obra «más que necesaria» para garantizar el día a día de los habitantes de estos pueblos, según ha informado el PP en nota de prensa.

«La Diputación Provincial, como administración llamada a garantizar la cohesión territorial y el apoyo a los municipios más pequeños, no puede permanecer ajena a esta situación», ha dicho García subrayando los pocos recursos y capacidad de estos ayuntamientos cuyos municipios no suman apenas 100 habitantes».

Román García ha insistido en la importancia de dar solución «a un problema que venimos arrastrando desde hace siete meses» en una infraestructura que es vital para la comunicación de sus pueblos y que desde el pasado día 8 de marzo, con motivo de las intensas lluvias, sufre daños que han provocado que Zarzuela de Jadraque y Villares de Jadraque queden incomunicados.

Y no solo eso porque, tal y como trasladaron al portavoz del PP los vecinos, «lo que se recorría antes en 5 kilómetros, ahora se debe dar un rodeo de aproximadamente 50 kilómetros para poder comunicarse, lo que conlleva graves consecuencias: supone un riesgo elevado en caso de incendio o emergencia, por la imposibilidad de evacuar con rapidez; está afectando en la pérdida de servicios básicos para la población, como vendedores ambulantes; e incluso, descenso del turismo rural».

«No podemos permanecer callados ante esta sensación de abandono y aislamiento que sufren los vecinos», ha incidido García, señalando que, desde el Grupo Popular, «vamos a ir más allá pidiendo que, en caso de ser necesario, se realice la modificación de crédito que sea oportuna con carácter apremiante para financiar dicha obra».

Además, que la Diputación «se comprometa a asumir la gestión integral del proyecto y procedimiento administrativo asociado a él, incluyendo además la coordinación de cualquier autorización en materia ambiental o en relación con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que sea preciso recabar».

Hay que tener en cuenta, como ha recordado García, que la vía afectada «tiene titularidad municipal» constituyendo en realidad un camino rural asfaltado, pero ambos municipios afectados «no disponen de recursos económicos, humanos ni administrativos para acometer esta obra». Por su parte, según asegura, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ha limitado a redactar una memoria, según lo manifestado por el delegado provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, y traslada la carga de su ejecución a los ayuntamientos afectados.

En definitiva, el portavoz del PP pudo comprobar junto al viceportavoz, Javier del Río, y la diputada provincial y senadora Montserrat Rivas, y el diputado provincial Alberto Cortés, cómo los vecinos «llevan meses reclamando una solución urgente y alarmando públicamente acerca de la dejadez de las administraciones». Por ello, Román García ha manifestado la intención de su Grupo de ayudar «en todo lo que esté en su mano a estos pueblos sin recursos».