Secretarios, interventores y tesoreros conmemoran en Guadalajara sus cien años reivindicándose como servicio público

La ciudad de Guadalajara ha acogido la conmemoración del Centenario de la Habilitación Nacional de los Colegios Provinciales de Secretarios, Interventores y Tesoreros, datada en 1925. Un acto en el que el presidente de Cosital en Guadalajara, José Javier Ruiz, ha subrayado una efeméride que «marca cien años de unión, participación y compromiso profesional».

Un acto en el que ha destacado la vocación de servicio público que ha caracterizado al colectivo a lo largo del tiempo, «una labor desarrollada con profesionalidad, dedicación, independencia y objetividad para hacer cumplir la ley y garantizar el funcionamiento de los ayuntamientos y diputaciones», ha informado la entidad en nota de prensa.

También ha puesto en valro el papel de las mujeres en la profesión, que hoy representan el 60% del cuerpo, y ha abogado por liderar la incorporación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artific