Vuelven a la tranquilidad tras cinco días en vilo; Guadalajara respira

Los ayuntamientos de Romancos y Brihuega han informado de que el toro perdido en la zona el sábado 4 de octubre, tras la celebración en Romancos de un festejo taurino, fue localizado este jueves por la tarde tras cinco días en paradero desconocido.

A través de redes sociales, el Ayuntamiento de Brihuega, ha informado de que el toro que se había escapado durante un encierro «ha sido localizado» este jueves por la tarde, por lo que ha subrayado que «no constituye peligro para los vecinos de Romancos y pueblos cercanos».

De hecho, el alcalde de Brihuega, Luis Viejo, había pedido a sus vecinos del municipio y pedanías precaución, especialmente en las zonas rurales y caminos del término municipal de Brihuega y de sus pedanías.

También había aconsejado evitar paseos o actividades deportivas en el campo, en la medida de lo posible, hasta que se confirmara la localización y captura del animal, lo que se produjo este jueves por la tarde.