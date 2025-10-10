Guadalajara alza la voz; concentraciones para exigir que no se cierre esta unidad

Trabajadores y trabajadoras de la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica de Guadalajara acompañados por la plantilla del Instituto de Enfermedades Neurológicas– centro en el que está emplazada esta unidad– se han concentrado este viernes para exigir al Sescam y a la Consejería de Sanidad que dé marcha atrás en su decisión de cerrar la unidad.

La de hoy es la primera de las tres concentraciones convocadas para el mes de octubre por UGT Servicios Públicos, que advierte de las consecuencias –debido a la falta de personal– que tendría el traslado de estos pacientes de la Unidad de Larga Estancia Psiquiátrica a la Unidad Residencial de Alcohete.

Los próximos actos de protesta tendrán lugar el 14 y el 21 de octubre, fechas previstas para llevar a cabo los traslados de pacientes, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

El sindicato exige mantener abierta esta unidad, garantizando la permanencia de los profesionales que ahora trabajan en ella. En caso contrario, y en virtud del Pacto de Movilidad, serán trasladados en su gran mayoría al Hospital de Guadalajara, aseguran desde UGT.