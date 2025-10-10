El importante cambio en el Ayuntamiento de Guadalajara

Isaac Urrea ha tomado posesión este viernes, 10 de octubre, como nuevo concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, tras el cese de Santiago Baeza, quien deja su acta para asumir el cargo de director general en el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Lo ha hecho en un pleno extraordinario que apenas ha durado cuatro minutos, donde ha incluido la formula de la promesa formal del cargo con la que Urrea asume el compromiso de desempeñar sus funciones como concejal de la Corporación municipal.

La alcaldesa de Guadalajara ha destacado durante el acto que se trata de «un momento de responsabilidad y de emoción», subrayando que la toma de posesión «conlleva también una mucha ilusión para las personas que acompañan este proceso».

Asimismo, la regidora ha deseado a Urrea «aciertos en sus iniciativas y en la gestión municipal como representante e integrante de su grupo político».

El acto ha contado también con la presencia de familiares, amigos y compañeros.