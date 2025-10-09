Un toro perdido y una población de Guadalajara asustada

El alcalde de Brihuega, Luis Viejo, ha pedido a sus vecinos del municipio y pedanías precaución, ya que ha informado de que hay un toro perdido desde hace cinco días en la zona tras la celebración en Romancos de un festejo taurino.

Según ha alertado en sus redes sociales, el Ayuntamiento de Romancos, entidad de ámbito territorial inferior al municipio (Eatim) dependiente de Brihuega, ha comunicado que el sábado 4 de octubre de 2025, se produjo la huida de un toro durante la celebración de un festejo taurino en dicho municipio, y el animal permanece perdido desde entonces.

Por ello, ha recomendado a la población extremar las precauciones, especialmente en las zonas rurales y caminos del término municipal de Brihuega y de sus pedanías, así como evitar paseos o actividades deportivas en el campo, en la medida de lo posible, hasta que se confirme la localización y captura del animal.

La corporación de Brihuega ha indicado que mantiene contacto con las autoridades competentes y actualizará cualquier novedad a través de los canales oficiales.