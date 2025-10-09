Detenido un Policía Nacional de Guadalajara; te contamos lo que ha pasado

Un agente de la Policía Nacional destinado en la Comisaría de Guadalajara y un ciudadano de nacionalidad extranjera han sido detenidos por supuestas irregularidades en la documentación a ciudadanos extranjeros.

Según han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, hace unas semanas se detectaron anomalías en la expedición de tarjetas a ciudadanos extranjeros en la Comisaría de Policía Nacional de Guadalajara.

A partir de ahí, una unidad especializada inició una investigación interna que ha dado como resultado la detención de un agente de policía nacional de esta comisaría y un ciudadano extranjero.

Ambos han pasado a disposición judicial y la investigación sigue abierta para determinar si existen más implicados y conocer todos los extremos de los hechos producidos en esta unidad, han precisado las fuentes.