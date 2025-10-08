Tremendo percance de un trabajador en este pueblo de Guadalajara

Trasladan al hospital a un trabajador tras sufrir un aplastamiento en un pie de una máquina en Azuqueca

infoCLM Send an email 8 octubre, 2025 - 15:34
Foto de archivo: Miguel Ángel Romero

Un trabajador de 35 años ha tenido que ser trasladado este miércoles al hospital tras sufrir un aplastamiento en un pie por una máquina en una planta farmacéutica en Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 13.32 horas en la calle Tejido.

Una máquina dedicada al traslado de material ha aplastado el pie a este trabajador, que ha sufrido diversas fracturas. Hasta el lugar se ha desplazado una UVI, que ha trasladado al trabajador al Hospital Universitario de Guadalajara, además de Policía Local y Guardia Civil.

infoCLM Send an email 8 octubre, 2025 - 15:34
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba