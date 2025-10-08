Los tres pueblos de Guadalajara que recibirán 145.000 euros por parte de la Junta

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa impulsando actuaciones que embellecen los pueblos, refuerzan sus infraestructuras básicas y mejoran la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Así lo ha destacado la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, durante la visita que ha realizado a las localidades de Alcocer, Alhóndiga y Fuentelencina para conocer sobre el terreno las últimas intervenciones financiadas por el Ejecutivo autonómico.

Así, en la localidad ribereña de Alcocer, acompañada por su alcalde, Borja Castro, la delegada ha comprobado el resultado de las obras de pavimentación de varias calles del municipio, como la calle Rosa, la Travesía de Altozano y la calle Los Estrechos, que han permitido renovar viales muy deteriorados y mejorar la accesibilidad y la imagen urbana, según ha informado la Junta en nota de prensa.

«Estas pequeñas actuaciones son las que realmente marcan la diferencia en la vida diaria de la gente. Cuando se arregla una calle, se gana en comodidad, en seguridad y también en imagen como pueblo», ha subrayado Rosa María García, quien ha visitado, además, junto al alcalde los jardines de la iglesia, un espacio emblemático en el que el Ayuntamiento está realizando labores de embellecimiento y la farmacia del municipio, que ha podido ser reabierta recientemente con fondos europeos canalizados por el Gobierno regional a través del Grupo de Desarrollo Local Fadeta.

En Alhóndiga, las inversiones se han centrado en la mejora de la seguridad y la accesibilidad, con la construcción de un muro de contención y la pavimentación de la calle Canal, además de una nueva pasarela de acceso al parque biosaludable, muy utilizado por los vecinos y vecinas para la práctica de ejercicio.

Durante su recorrido por la localidad, acompañada por su alcaldesa, Susana Macho, también han visitado la vivienda de mayores, un recurso que ofrece atención y acompañamiento en un entorno cercano y familiar.

«Nos importa tanto arreglar una calle como facilitar que las personas mayores puedan pasear o hacer actividad física en su pueblo. Esa es la esencia de nuestra política en el medio rural: cuidar a las personas y hacer que vivir en un pequeño municipio sea cada vez más fácil y atractivo», ha manifestado la delegada.

En su visita a varios pueblos de la comarca de La Alcarria, Rosa María García ha recalado también en el municipio de Fuentelencina, donde ha puesto en valor la colaboración entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento en la mejora de los caminos rurales, la rehabilitación de inmuebles municipales y la recuperación de espacios con valor patrimonial, como la Casa Museo de Manolete, que contribuye a conservar la identidad local y a dinamizar la oferta cultural y turística del municipio.

Junto al alcalde, Santos López, la delegada ha recorrido además el entorno de la vivienda-museo y ha recordado que el Gobierno regional también ha impulsado recursos de atención social en el municipio como las dos viviendas con apoyo a personas con discapacidad inauguradas el pasado mes de febrero, y que forman parte de la red regional de apoyo a la autonomía personal y la inclusión social.

COMPROMISO CON LOS PEQUEÑOS PUEBLOS

En conjunto, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha financiado en estos tres municipios diversas actuaciones de mejora urbana y de recuperación patrimonial y social, con una inversión global que alcanza los 145.000 euros.

Estas obras forman parte del compromiso del Ejecutivo regional con el desarrollo equilibrado del territorio y la lucha contra la despoblación, a través de una estrategia de lucha contra la despoblación que prioriza el acceso a los servicios y la mejora de la calidad de vida en los pueblos más pequeños.

«El Gobierno de Castilla-La Mancha está al lado de nuestros pueblos, no sólo con grandes proyectos, sino también con esas actuaciones que se notan en el día a día y que demuestran que la vida en el medio rural tiene futuro», ha concluido la delegada.