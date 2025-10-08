Confirmado: Guadalajara llevará a cabo un musical de Nino Bravo para recaudar fondos para investigar el cáncer

El Ayuntamiento de Guadalajara y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han organizado el musical “Nino Bravo: Libre, El Musical”, el viernes 24 de octubre en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, con el objetivo de recaudar fondos destinados a la investigación contra el cáncer:

El concejal de Cultura, Javier Toquero; la presidenta provincial de la AECC, Carmen Heredia; y el productor del musical, Eduardo Escartí han participado este miércoles en la presentación del evento.

Las entradas para el musical “Nino Bravo: Libre, el musical” ya están disponibles en la web del Teatro Auditorio Buero Vallejo y en la taquilla física, con precios comprendidos entre 18 y 20 euros. Con su adquisición, el público no solo podrá disfrutar de un espectáculo de primer nivel, sino también contribuir directamente a la lucha contra el cáncer en la provincia de Guadalajara.

Toquero ha destacado que “la cultura es una herramienta de transformación y de apoyo social. Con iniciativas como esta demostramos que cultura y solidaridad pueden ir de la mano”. El concejal subrayó además que “cedemos el Teatro Buero Vallejo en un gesto que refleja el compromiso de esta ciudad con las causas que nos unen y nos hacen más fuertes”.

Por su parte, Carmen Heredia ha agradecido la implicación del Ayuntamiento y de la productora, especialmente en un mes tan significativo como octubre, dedicado a la lucha contra el cáncer de mama. Y ha subrayado que el evento tiene como finalidad “recaudar fondos para la investigación y seguir avanzando en la lucha contra esta enfermedad”.

Heredia ha recordado que, en 2024, se diagnosticaron 1.509 casos de cáncer en la provincia y que 886 personas recibieron apoyo psicosocial en la sede local de la AECC. Además, ha señalado que, gracias a iniciativas como esta, el año pasado la AECC de Guadalajara destinó más de 87.000 euros a investigación. A nivel nacional, la AECC lleva invertidos 143 millones de euros proyectos de investigación en distintas fases.