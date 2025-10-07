Lo que le costará a Guadalajara su iluminación navideña

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado esta mañana, en sesión ordinaria, la adjudicación del contrato de servicio de diseño, suministro, montaje y desmontaje del alumbrado ornamental temporal para las próximas celebraciones de Navidad y Reyes Magos 2025/2026, Carnaval 2026 y Ferias y Fiestas 2026.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Porgesa, S.A., por un importe anual de 425.000 euros más IVA, y contempla la instalación de luces ornamentales en un número mayor de calles que en años anteriores, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Esta ampliación, que en ejercicios pasados requería contrataciones adicionales, queda ya incluida en el contrato principal, lo que supone una mejora en la planificación y eficiencia del servicio.

Además de este acuerdo, la Junta ha aprobado una modificación del Plan Estratégico de Subvenciones (PES) para incluir una nueva ficha destinada al Proyecto Cine Alcarria, que fomentará la participación de alumnos y cortometrajistas.

Dos licencias de obras, una para la construcción de un porche diáfano en el colegio CEIP Ocejón, edificio Parchís y otra para una nueva óptica con audioprótesis en la calle Virgen de la Soledad, completan los acuerdos de la Junta de Gobierno.

La sesión ha estado presidida por la alcaldesa Ana Guarinos López, y ha contado con la asistencia de los miembros del equipo de Gobierno, y representantes de los grupos municipales PSOE y Aike.