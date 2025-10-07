Exigen «la cobertura inmediata de vacantes ante la llegada de nuevos pacientes» en Guadalajara

Los trabajadores y trabajadoras de la Unidad Residencial y Rehabilitadora de Alcohete han vuelto a salir este martes a la calle para exigir más personal ante las previsiones de que a partir de la próxima semana lleguen al centro nuevos pacientes, en concreto, una veintena provenientes del Instituto de Enfermedades Neurológicas de Castilla-La Mancha, centro perteneciente al Sescam y que está ubicado en Guadalajara.

La plantilla se ha concentrado frente a la Delegación provincial de Sanidad en Guadalajara para exigir soluciones a los problemas a los que se vienen enfrentando y que se verán agravados con la llegada de más pacientes, reclamando la «cobertura inmediata» de las plazas vacantes para poder trabajar en condiciones dignas y justas, con el personal suficiente para garantizar una atención de calidad.

En declaraciones a los medios de comunicación, Verónica Valero, secretaria del Comité de empresa ha explicado que la URR de Alcohete, centro perteneciente a la Junta de Castilla-La Mancha, atiende en la actualidad a 83 pacientes con problemas de salud mental, con una plantilla que no está al 100%, por tener vacantes e Incapacidades Temporales sin cubrir, según ha informado el comité de empresa en nota de prensa.

«Verbalmente compañeros nos han comunicado que la próxima semana llegarán diez nuevos pacientes y a la siguiente otros nueve, derivados del Instituto de Enfermedades Neurológicas de Castilla-La Mancha», ha explicado Valero. Pacientes que en su centro de procedencia están atendidos por 24 auxiliares de enfermería, 11 celadores, 8 enfermeras, 1 terapeuta y personal de limpieza externo. «Con la llegada de estas personas, la calidad del servicio que se presta a las y los pacientes de ambos centros se va a ver mermada y no será por la falta de cualificación y profesionalidad de las personas trabajadoras, sino por el aumento de la carga de trabajo, pudiendo esto además provocar estrés laboral, trastornos musculoesqueléticos y otras dolencias».

Tras tener conocimiento de la llegada de estos nuevos pacientes, el Comité de empresa (CCOO, UGT, CSIF e Intersindical) y la Junta de Personal remitieron un escrito dirigido a la delegada provincial de Sanidad en Guadalajara, sin haber recibido hasta el día de hoy ninguna comunicación al respecto. Esta mañana, justo antes de la concentración, se ha citado al Comité de empresa y a la Junta de Personal para mantener una reunión con la delegada provincial de Sanidad la próxima semana.

«Nadie se niega al ingreso de estos pacientes, pero advertimos que la falta de personal existente en la URR de Alcohete va a dificultar poder prestar un servicio público de calidad», ha señalado Valero.

Por ello, desde el Comité de empresa y la Junta de Personal se exige la «cobertura inmediata» de las plazas del total de puestos de la RPT, tanto personal funcionario como laboral, y un aumento de la plantilla para poder dar una atención digna y que el trabajo pueda hacerse con el personal necesario.

Además de ello, el Comité de empresa y la Junta de Personal piden que se subsanen deficiencias en las infraestructuras, como el tejado y el ascensor del edificio, así como la falta de seguridad.

La plantilla va a seguir luchando hasta que se dé una solución a la falta de personal existente en la URR de Alcohete, lo que conlleva una sobrecarga de trabajo y fatiga constante para los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, desde el Comité de empresa y la Junta de Personal quieren poner en valor el compromiso y responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras para desarrollar su laboral y prestar a las y los pacientes el trato y la atención que merecen.