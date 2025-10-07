El pueblo de Guadalajara obligado a cambiar de alcalde

Circunstancias que no se suelen dar y que han sucedido en este pueblo de Guadalajara.

Dos nuevos concejales del PSOE se harán cargo del Ayuntamiento de Luzaga (Guadalajara) tras presentar la dimisión el actual alcalde y el teniente de alcalde del municipio debido a que «las carencias que tiene la administración municipal de los pueblos pequeños hace imposible, a nuestro juicio, la gestión eficaz del servicio público».

Así lo han señalado en un comunicado, que han dado a conocer en redes sociales, donde el alcalde, José Luis Ros, y el teniente de alcalde, Alberto Hernando, ambos del PSOE, han asegurado que no están «cansados» pero creen que “ha llegado la hora de que nuevas personas con nuevas ideas sigan trabajando desinteresadamente por el bien común de Luzaga y sus habitantes”.

Han explicado que su principal objetivo ha sido convertir el ayuntamiento «en un instrumento al servicio de todos los ciudadanos, gestionando los múltiples problemas que tienen los ayuntamientos pequeños con agilidad y eficiencia” y todo ello sin retribución ni dieta alguna.

Han apuntado logros como que el consistorio no tiene ninguna deuda y un superávit de 54.580 euros gracias, en parte, a la “gestión económica favorable con la empresa Red Eléctrica de España y Fenosa» ya que han logrado pague al pueblo el aprovechamiento de las líneas de monte público, por lo que durante 25 años recibirán más de 35.000 euros anuales.

El alcalde y el primer teniente han agradecido el apoyo a la Junta de Comunidades y a la Diputación Provincial de Guadalajara por las «importantes inversiones» y su colaboración, y han pedido disculpas por los posibles errores cometidos en su actuación que siempre han hecho “pensando en el bien común”, han indicado.

En las elecciones municipales de 2023 salieron elegidos estos dos concejales del PSOE, que han presentado su dimisión, y uno del PP, y al no haber más nombres en la lista del PSOE la Junta Electoral ha pedido al Partido Socialista dos nuevos concejales, uno de los cuales será el próximo alcalde, que tomarán posesión en el próximo pleno, que todavía no tiene fecha.