Reconocido el derecho para que la plantilla de una empresa de Guadalajara perciba el plus de fin de semana

El Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara ha dictado una sentencia en la que reconoce el derecho de la plantilla de la empresa de jardinería de Guadalajara capital a percibir el plus de fin de semana.

Este juzgado ha estimado íntegramente la demanda presentada por el Comité de Empresa de Agricultores de la Vega de Valencia (adjudicataria del servicio) en un conflicto colectivo que afecta a 82 trabajadores del servicio adjudicado de mantenimiento, limpieza y conservación de la infraestructura verde, según ha informado UGT en nota de prensa.

La sentencia declara que, a partir del 1 de agosto de 2024, todos los trabajadores a jornada completa que presten servicios de fines de semana tienen derecho a percibir un plus de 175 euros en 12 mensualidades, tanto quienes ya lo venían cobrando como quienes se incorporen posteriormente.

Según el sindicato, el fallo reconoce la obligatoriedad de cumplir las condiciones expresadas en el pliego técnico del contrato administrativo.

UGT ha valorado que esta decisión corrige la práctica de abonar un plus inferior y restringido solo a ciertos trabajadores, lo que asegura mayor equidad y reconocimiento a toda la plantilla que realiza turnos rotatorios en fines de semana.

Para UGT Servicios Públicos, este fallo judicial refuerza el papel del sindicato en la defensa de los derechos laborales en la subcontratación pública y pone en valor la negociación colectiva y la exigencia del cumplimiento de los compromisos sociales recogidos en los contratos administrativos.