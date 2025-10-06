Acusa a Guarinos de tener a «Guadalajara en coma»

El exalcalde y actual concejal socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Rojo, ha acusado este lunes al Gobierno municipal de Ana Guarinos (PP) de mantener la ciudad «en un estado de desidia, letargo y entumecimiento» tras más de dos años de mandato y ha anunciado que el PSOE propondrá seis ejes de trabajo para «reactivar Guadalajara» en el debate sobre el estado de la ciudad que se celebrará el próximo viernes.

Rojo, que ha comparecido en rueda de prensa junto a tres ediles de su grupo, ha afirmado que «si Guadalajara va peor, la culpable es Guarinos» y ha lamentado que la alcaldesa «llegue tarde a todo y no le interese la ciudad».

Según ha señalado, «lleva toda la legislatura movida por la inercia de nuestras obras y lo único que ha hecho es hacerse fotos e insultar a la oposición».

El edil socialista ha asegurado que «estos dos años, si se debatieran de verdad, no durarían ni cinco minutos porque no hay nada que contar», insistiendo en que «la ciudad está peor que hace un año y que hace dos», ha criticado en su primera comparecencia en la sala del prensa del Ayuntamiento desde que dejara de ser alcalde de la capital.

Aún así, Rojo ha anunciado que su grupo acudirá al debate «con espíritu constructivo», tendiendo la mano al Gobierno local «para sentarnos a trabajar sobre seis grandes pilares que consideramos fundamentales para la ciudad: fiscalidad, campus universitario, casco histórico, barrios, juventud y talento, y cultura y deporte».

«Venimos a ofrecer un balón de oxígeno a Guarinos por el bien de la ciudad», ha declarado. En materia económica, el portavoz socialista ha denunciado que la subida de impuestos aplicada por el actual Ejecutivo municipal «ha servido solo para asfixiar a los vecinos».

«Guarinos debe reducir la presión fiscal y bajar el IBI, especialmente a familias numerosas y monoparentales», ha dicho, recordando que ellos dejaron «un Ayuntamiento con superávit y 20 millones de euros más que cuando llegamos».

Sobre el campus universitario, Rojo ha afirmado que las obras avanzan gracias al impulso del Gobierno regional y ha criticado que el Ayuntamiento «no haya hecho absolutamente nada por mejorar el transporte ni las infraestructuras para los estudiantes». También ha cargado contra el abandono del casco histórico, que a su juicio «vuelve a estar en coma» y se ha convertido en «el infierno del desconcierto».

En cuanto a los barrios, ha señalado que «son los grandes olvidados de Guarinos, especialmente en limpieza y servicios». Respecto al eje de juventud y talento, Rojo ha reprochado al Ejecutivo local que «ha bloqueado las posibilidades de futuro para los jóvenes» y que su única oferta «parece ser que compren el abono transporte y se marchen de aquí».

En el ámbito de cultura y deporte, el exalcalde ha pedido a Guarinos «que acabe con el sectarismo» y ha denunciado «una política de maquillaje, más de foto que de gestión real».

«Las instalaciones deportivas están deterioradas y la cultura se mantiene a flote gracias a las asociaciones. Guarinos ha provocado un exilio cultural expulsando eventos como el Fescigu o el Titiriguada», ha advertido.

Rojo ha concluido pidiendo un debate constructivo y «una rectificación de rumbo» por parte del Gobierno local. «Es triste ver esta falta de trabajo, compromiso y ambición. Aun así, tendemos la mano para hablar y trabajar juntos por Guadalajara», ha subrayado.