Solidaridad y deporte por Álvaro, el niño al que todos quieren en este pueblo de Guadalajara

El Comisionado para la Accesibilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha participado en la 7ª Carrera Rupestre Solidaria de Puebla de Valles, acompañado por representantes municipales, entre ellos la alcaldesa del municipio, Elena Martín, y el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, así como por la organización del evento.



Esta cita deportiva y solidaria, que ha agotado todos los dorsales con 300 participantes, ha vuelto a tener como objetivo recaudar fondos en apoyo a la Asociación Niemann-Pick y a Álvaro, el niño de Puebla de Valles que padece esta enfermedad rara.



Durante el acto, Escudero ha expresado su agradecimiento a la alcaldesa y a los vecinos de la Puebla de Valles “por ser un ejemplo de unidad y solidaridad” y ha reconocido el apoyo de la Diputación Provincial de Guadalajara, representada por su presidente, José Luis Vega, al desarrollo de esta cita deportiva y solidaria.



En este sentido, ha querido trasladar el respaldo del Gobierno regional a las familias y asociaciones que luchan frente a las enfermedades raras, subrayando la importancia de iniciativas como esta, “que nos demuestran que el deporte en la naturaleza son un ejemplo de valores positivos para causas solidarias, además de promover un turismo sostenible, ya que atraen a muchas personas a conocer y disfrutar de nuestros pueblos y espacios naturales”.



La prueba se ha desarrollado en un entorno único, con un recorrido aproximado de once kilómetros por senderos y caminos de la Sierra Norte, destacando tanto por la alta participación como por la emotividad y el ambiente solidario vivido durante toda la jornada. Además, se ha ofrecido la posibilidad de colaborar a través del “dorsal 0”, permitiendo que numerosas personas que no han podido asistir contribuyan igualmente a la causa.



La Carrera Rupestre Solidaria de Puebla de Valles se ha consolidado como un referente deportivo y social en la comarca desde su primera edición en 2018. En cada convocatoria ha conseguido movilizar a centenares de personas y recaudar fondos significativos para la investigación y apoyo a pacientes de Niemann-Pick, convirtiéndose en un ejemplo de compromiso colectivo.



La organización, el Ayuntamiento de Puebla de Valles, la familia de Álvaro y los vecinos han agradecido la masiva participación y el respaldo institucional mostrado, reforzando el compromiso con las causas solidarias, la accesibilidad y la inclusión social.

