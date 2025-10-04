Importante percance de un trabajador en Guadalajara; ha sido trasladado al hospital

Trasladan a un trabajador de 45 años al hospital tras sufrir un atropello con una máquina en Guadalajara

infoCLM Send an email 4 octubre, 2025 - 11:57
Foto de archivo: Miguel Ángel Romero

Un trabajador de 45 años ha resultado herido y trasladado al hospital tras sufrir un atropello con maquinaria en una empresa química en Guadalajara capital, tal y como han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso ha tenido lugar a las 10.09 horas de este sábado en la carretera de Torrelaguna, en esta empresa dedicada a la industria química.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Nacional, la Policía Local y una UVI, que le ha trasladado al Hospital Universitario de Guadalajara.

infoCLM Send an email 4 octubre, 2025 - 11:57
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba