Denuncian «colapso absoluto» en las unidades de reparto de Correos en Guadalajara

La Sección Sindical de CCOO Correos en Guadalajara ha alertado de la «situación de colapso absoluto que se vive en las Unidades de Reparto y en la Unida de Servicios Especiales en turno de tarde, debido a la acumulación masiva de notificaciones y a la falta de personal2.

Según denuncia el sindicato en nota de prensa, la Dirección de Correos ha optado por una decisión que solo agrava el problema: «impedir que el turno de mañana pueda sacar notificaciones, con el pretexto de evitar que el caos se traslade al turno de tarde».

Sin embargo, «lo que en realidad está ocurriendo es que se bloquea el trabajo de los carteros y carteras y se retrasa aún más la prestación del servicio público», aseguran desde CCOO.

El sindicato explica que la situación responde a un problema de fondo que no es otro que la falta de contratación y la ausencia de una planificación adecuada, lo que se traduce en una sobrecarga de trabajo que recae en la plantilla.

«Los trabajadores y trabajadoras están siendo utilizados como tapadera para esconder una mala gestión. Se nos impide hacer nuestro trabajo y, al final, los perjudicados son tanto los carteros y las carteras como la ciudadanía que espera sus notificaciones», subraya CCOO.

Ante esta situación, CCOO exige soluciones inmediatas, entre las que figura el refuerzo de plantilla de manera urgente; un planificación realista y ajustada a la carga de trabajo; y el respeto a la labor de los profesionales de Correos, que día a día sostienen el servicio público a pesar de las dificultades.

El sindicato advierte de que no se puede seguir ocultando el colapso, trasladando el problema de un turno a otro.

«Correos no puede seguir jugando con el tiempo y el esfuerzo de los carteros y carteras. Guadalajara merece un servicio postal digno y eficiente, y la plantilla merece condiciones que les permitan prestarlo con garantías», ha declarado CCOO.