La última hora de la mujer detenida por retener a una menor en Guadalajara

La mujer de 37 años detenida en Horche (Guadalajara) por la Guardia Civil para esclarecer su participación en la posible retención de una menor de edad ha pasado este jueves a disposición judicial, según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La mujer fue objeto de una agresión por parte de un grupo de personas, de la que alertó a la Guardia Civil un grupo de vecinos el martes 30 de septiembre sobre las 18:30 horas.

Los agentes desplazados al lugar encontraron a la mujer maniatada y, tras la intervención, arrestaron a la mujer agredida para determinar su participación en la posible retención de una menor de 15 años.

La Policía Judicial de la Guardia Civil sigue investigando el suceso para tratar de esclarecer los hechos por completo.

La asociación SOS Desaparecidos alertó el 23 de septiembre de la desaparición de una chica de 15 años en la provincia de Guadalajara, y este miércoles ha dado por desactivada la búsqueda.

Además, fuentes próximas a la investigación han explicado a Efe que la familia, de etnia gitana, denunció la desaparición de esta adolescente de 15 años el 24 de septiembre en la Comisaría de la Policía Nacional en Guadalajara capital.

Al parecer, la mujer ahora detenida, de 37 años, y la chica de 15 se conocían con anterioridad al suceso.