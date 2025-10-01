Ya es oficial: Un alcalde de Guadalajara, primer español «político del año»

El alcalde de El Recuenco (Guadalajara), Enrique Collada, ha sido reconocido como uno de los ganadores del premio internacional ‘Politician of the Year’ correspondiente a 2025, que otorga por la comunidad global de jóvenes líderes One Young World que por primera vez recae en un político español.

Collada es el primer político español en recibir la distinción que visibiliza a líderes menores de 35 años cuyo trabajo desde las instituciones está generando un impacto positivo en sus comunidades, ha informado en una nota de prensa el Ayuntamiento de El Recuenco.

Asimismo, ha indicado que el ‘Politician of the Year’, que es fallado por un jurado internacional de «alto nivel», ha sido concedido en 2025 a tres jóvenes referentes: Enrique Collada (España), Huang Jie (Taiwán) y Zaynab Mohamed (Estados Unidos)..

Enrique Collada (28 años), que es alcalde de un municipio de menos de 100 habitantes, ejerce el cargo de forma no remunerada y ha impulsado proyectos para frenar la despoblación.

También es presidente de la Mancomunidad del Alto Tajo y uno de los impulsores de la plataforma juvenil RumboRural y es onocido por utilizar redes sociales como TikTok para acercar la gestión municipal a los jóvenes, acumula millones de visualizaciones que han visibilizado la realidad de la España rural.

Un premio con alcance global

El Ayuntamiento de El Recuenco ha destacado que One Young World es considerado uno de los foros internacionales más relevante para el liderazgo juvenil, que está articulado en una red de más de 18.000 embajadores en 190 países.

Cada año reúne a más de 2.000 jóvenes líderes en una cumbre mundial que ha servido de plataforma para proyectos que han beneficiado a millones de personas en todo el mundo.

La cumbre mundial de One Young World cuenta cada año con la participación de figuras internacionales de primer orden, entre ellos el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, la premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, el primer ministro canadiense Justin Trudeau o el ex secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan.