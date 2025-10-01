Guadalajara pone solución a 38 puntos negros

El concejal de Alumbrado Público, José Luis Aguacil, ha presentado este miércoles un nuevo plan de mejora del alumbrado público que permitirá eliminar 38 puntos negros en distintos barrios y pedanías de la ciudad. Esta actuación forma parte de la segunda fase del programa municipal iniciado al comienzo del mandato, cuyo objetivo es que «ningún rincón de Guadalajara quede en penumbra».

Durante su intervención, Aguacil ha recordado que en la primera fase del plan se abordaron dos grandes zonas críticas: el Parque de la Amistad, con una inversión de 50.000 euros, y el Parque del Mar Cantábrico en Aguas Vivas, con 23.000 euros. Ambas actuaciones ya están ejecutadas y en funcionamiento.

La nueva fase se centrará en puntos más localizados, como accesos a viviendas, parques y calles peatonales, que generan sensación de inseguridad por falta de iluminación. «Este Ayuntamiento escucha a la ciudadanía y actúa en consecuencia», ha subrayado el concejal, destacando que muchas de estas intervenciones responden a peticiones vecinales que anteriormente no se contemplaban.

En este sentido, Aguacil ha querido destacar que «una de las máximas de la alcaldesa Ana Guarinos durante este mandato es precisamente escuchar a los vecinos y actuar en consecuencia», lo que se refleja en este plan de mejora del alumbrado público.

El contrato, ya en fase de licitación, contempla una inversión de 70.000 euros y permitirá actuar en zonas como el centro médico de Usanos y Parque de los Bolos en Iriépal.

También actuará en otros rincones de la ciudad como el aparcamiento y aceras del Teatro Buero Vallejo, calle Chorrón, calle Pedro Pascual, avenida de Beleña (cruce CAI Alfanhui), entrada al polideportivo San Vázquez, calle Chile, calle Río Salado, calle Río Lillas, ramal Francisco Aritio hacia Renfe, barrio de Escritores (calle Jorge Luis Borges y parque) y aparcamiento en calle Alamín (nº 26), según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Además se va a proceder a la reposición de cableado robado en la zona del río Arandilla, que fue sustraído hace años, cuando la zona quedó urbanizada, pero sin vivienda, pues ya están llegando nuevos vecinos, así como la mejora de iluminación en avenidas Entrepeñas, Beleña y Alcorlo mediante instalación de brazos en luminarias para evitar sombras provocadas por árboles.

El presupuesto se optimizará mediante el uso de elementos reciclados de otras actuaciones, lo que permitirá abarcar un mayor número de intervenciones. «Esperamos que en los próximos seis meses estas mejoras sean una realidad», ha concluido Aguacil.