El destino del bebé sustraído en Guadalajara

El bebé de un año sustraído por su madre en Cataluña se encuentra en acogimiento familiar de urgencia en el Servicio de Infancia de Guadalajara, donde la mujer fue detenida cuando se disponía a comprar droga.

Según han informado a EFE fuentes de la Consejería de Bienestar Social, el menor se encuentra a la espera de que el servicio catalán se haga cargo de él para entregarlo a la familia de acogida, lo que previsiblemente se producirá en las próximas horas o días.

Estás mismas fuentes han relatado que el bebé estaba tutelado por la Generalitat de Cataluña en familia extensa, y a los padres se les comunicó que se va iba a modificar la tutela para que fuese con una familia ajena.

Los padres sustrajeron al bebé y abandonaron su zona de residencia, tras lo cual la madre fue detenida en Guadalajara acompañada de un varón cuando se disponía a comprar sustancias estupefacientes en un parque de la capital alcarreña, mientras llevaba al menor consigo.

La mujer ha sido detenida por un delito de sustracción de menores mientras que el varón que la acompañaba también ha sido detenido por un delito de desobediencia.