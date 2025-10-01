Agredida y detenida por un terrible caso en Guadalajara

La Guardia Civil ha detenido en Horche (Guadalajara) a una mujer que había sido agredida por un grupo de personas, para esclarecer su participación en la posible retención de una menor de edad.

Fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha han informado a EFE de que los sucesos ocurrieron sobre las 18:30 horas de este martes en Horche (Guadalajara), cuando un grupo de vecinos llamó a la Guardia Civil para alertar de que se estaba produciendo una agresión.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a una mujer maniatada, que era objeto de una agresión por parte de un grupo de personas.

Tras la intervención de la Guardia Civil, arrestó a la mujer agredida con el objeto de esclarecer su posible participación en la presunta retención de una menor de edad.

La Policía Judicial de la Guardia Civil sigue investigando el suceso para tratar de esclarecer los hechos por completo.

La asociación SOS Desaparecidos alertó el 23 de septiembre de la desaparición de una chica de 15 años en la provincia de Guadalajara, y este miércoles ha dado por desactivada la búsqueda.