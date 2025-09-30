Retiran 20 kilos de residuos de este río en Guadalajara

La X Gran Limpieza Internacional de Fondos Marinos ha retirado 20 kilos de residuos en el Guadiela, entre los embalses de Buendía y Alcorlo.

El paraje de la Ermita de la Virgen de los Desamparados ha acogido la jornada coordinada por la Red de Vigilantes Marinos y organizada por NAUI, la escuela de buceo y rescate PARAMAX, AOLDE Radio, el Club Universitario de Buceo Oceánides y la Real Liga Naval Española, con la colaboración del Ayuntamiento de Buendía, miembro de la AMREEB.

Aunque los voluntarios llevan ya más de un lustro acudiendo al entorno del embalse de Buendía para realizar limpiezas, en esta cita la acción se centró en el entorno de la ermita, un espacio natural emblemático «muy bien mantenido, pero con mucho tráfico fluvial de embarcaciones de recreo», informan desde los municipios ribereños.

En total, se retiraron unos 20 kilos de residuos, entre ellos bolsas de plástico, utensilios de un solo uso, piezas de vidrio, briks, ropa, calzado y hasta una cadena metálica de cinco kilos.

Según los datos recogidos en la aplicación eLitter, el 62 por ciento del material correspondía a plásticos, el 9 por ciento a papel y cartón y el resto a vidrio, metales y otros residuos.

La cita reunió a buceadores y voluntarios a pie de orilla, que trabajaron conjuntamente para retirar residuos acumulados en el agua y la ribera.

PONER GRANITO DE ARENA

El evento contó con el impulso de Carlos Junquera, delegado de NAUI en España y Portugal y responsable de formación de DAN Europe en España, que ha recordad que estas iniciativas buscan «poner nuestro granito de arena, devolver algo al medio ambiente del que disfrutamos y hacer divulgación para que la gente cuide más de la naturaleza».

Ha explicado también que en ocasiones anteriores se habían llegado a retirar hasta 900 kilos de residuos en el río Guadiela, incluidos objetos insólitos como lavadoras.

El alcalde de Buendía, Gregorio Martínez, ha agradecido la labor de los participantes y ha destacado que «estas acciones son fantásticas y muy necesarias para mantener cuidadas las joyas naturales de las que disponemos en el municipio».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Borja Castro, ha trasladado un mensaje de apoyo pese a no poder asistir en persona: «Quiero agradecer el esfuerzo de todos los voluntarios y poner en valor el enorme patrimonio natural que representan el Tajo, el Guadiela y nuestros embalses. Estas limpiezas refuerzan nuestro compromiso con el medio ambiente y con las generaciones futuras de la misma forma que nuestra lucha para conservar los ríos con agua, imposible sin unos embalses plenos».

Además de reducir el impacto de los residuos en los ecosistemas acuáticos, la iniciativa tiene un fuerte componente social: los kilos de residuos retirados se transforman en kilos de alimentos que se donan a la Federación Española de Bancos de Alimentos, dentro del Reto LIBERA, gracias a la colaboración de Pescanova.

La Red de Vigilantes Marinos es la mayor red internacional de buceadores solidarios con el medio ambiente.

Desde 2013 ha logrado retirar cientos de toneladas de residuos en más de seis países, entre ellos Colombia, Brasil, México, Perú y Cabo Verde.

Con la participación de Buendía en esta décima edición, y tras más de un lustro de trabajo continuado en el municipio, los voluntarios consolidan «un compromiso firme» con el entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía.