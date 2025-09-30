La suerte cae en Guadalajara con este gran premio

El sorteo de BonoLoto de este lunes, 29 de septiembre, ha dejado dos premios de Segunda Categoría 5+C, uno de los cuales ha sido validado en la Administración de Loterías nº5 de Guadalajara, con un importe de 72.989,92 euros.
Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en nota de prensa, de Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.300.000 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías de Guadalajara, situada en Padre Félix Flores, 7 y en la Administración de Loterías número 11 de León, situada en Villafranca, 2.