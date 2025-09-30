Ataque feroz de los lobos a un ganado en Guadalajara

Los ataques de lobos en la zona de la Sierra Norte de Guadalajara han ocasionado la muerte de nueve animales en los últimos 15 días, según la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG).

En las redes sociales APAG ha asegurado que estos ataques han ocasionado la muerte de un ternero en Gascueña de Bornova, de cinco ovejas en Medes de Atienza, de otro ternero en Bustares y de una oveja y un cordero en Cañamares.

Daniel Moreno, un ganadero de Miedes de Atienza que tiene una explotación de 1.200 ovejas, ha explicado a EFE que sufrió el ataque el pasado viernes al amanecer.

El pastor que estaba con las ovejas vio que se expandían, así como a dos lobos que estaban en la zona, y cuando quiso avisar ya había cuatro muertas, ha relatado Moreno, que ha añadido que al día siguiente fue encontraba otra herida, que finalmente murió.

No es el primer ataque que sufre este ganadero, aunque este año no había tenido ninguna oveja muerta por este motivo, entiende que en parte porque tiene cinco mastines. «Perros tienes que llevar, aunque te causan muchos problemas, sobre todo con los turistas», ha afirmado Moreno, que ha lamentado que van con las ovejas, muchas veces a 100 metros, «y nos dicen que los tenemos abandonados».

Asimismo, ha indicado que los peores meses son septiembre y octubre, aunque no sabe a qué se debe: «Si a la cría o simplemente a que son los meses que tienen menos alimento».