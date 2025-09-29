La meteorología ayuda al control del incendio de Guadalajara

El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha ha informado de los avances de los trabajos de extinción del fuego de Peñalba de la Sierra en Guadalajara, apuntando que se baja al nivel 1 la situación operativa por la mejoría de las condiciones y gracias a un día «muy favorable» en cuanto a la meteorología.

Tal y como ha apuntado en declaraciones a los medios, el perímetro en general está muy frío, y «hay algunos puntos calientes que se han rematado trabajando con medios aéreos, con brigadas terrestres y con autobombas». «Ha sido un trabajo completo y ahora toca empezar la desescalada».

En todo caso, la Unidad Militar de Emergencias permanecerá trabajando en la parte de Segovia, ya que en Castilla y León la situación es todavía de nivel 2.

Persistirá el corte de carreteras fundamentalmente para que los vehículos no estorben, porque «hay un montón de maquinaria pesada trabajando constantemente».

Una vez estabilizado el fuego, se estima que serán finalmente 3.000 hectáreas las afectadas, si bien ahora restan «maniobras de remate de puntos calientes y de terminar de cerrar y perimetrar el incendio».