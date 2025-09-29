El incendio de Guadalajara no da tregua

Los medios aéreos se han movilizado este lunes para regresar a las labores de extinción del incendio forestal originado en Peñalba de la Sierra (Guadalajara), que afronta su noveno día activo permaneciendo aún en nivel 2.

Según informa el Plan Infocam en su cuenta de X, están participando en la lucha contra el fuego siete medios aéreos, 32 medios terrestres y 180 efectivos humanos, incluidos trabajadores del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la UME, la comunidad autónoma de Castilla y León y la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el Infocam informa de que se mantiene cerrada la carretera GU-187 y el camino de acceso al puerto de la Quesera, así como el acceso a visitantes del Hayedo de Tejera Negra.

Del mismo modo, se recomienda evitar la movilidad en el medio natural en el área del incendio forestal.

Se estima que las llamas han calcinado ya unas 3.000 hectáreas.