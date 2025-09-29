Campaña en Guadalajara para que «Guarinos baje el IBI en 2026 y el resto de impuestos»

El Grupo Municipal Socialista en Guadalajara comienza este martes con una «intensa» campaña informativa, de recogida de firmas y movilización con el objetivo de lograr que la alcaldesa, Ana Guarinos, «baje el IBI en 2026 y el resto de impuestos».

«Con esta acción, que ya iniciamos el año pasado, y con la que buscamos llegar ahora al mayor número de vecinos y vecinas, queremos que Guarinos sea consciente, de una vez por todas, de que su sablaz’ del IBI no es sostenible para la economía de las familias, ni de las empresas, con subidas de hasta un 20% en los recibos», ha indicado la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Lucía de Luz.

El Grupo Municipal Socialista «lleva toda la legislatura pidiendo a Guarinos que dé marcha atrás y baje el IBI, a través de diferentes iniciativas, porque no tenía ninguna necesidad de asfixiar a la ciudadanía, aplicando la mayor subida de impuestos de la historia en Guadalajara, mintiendo a los vecinos y vecinos no sólo en campaña, si no a lo largo de estos más de dos años que lleva de legislatura», ha expresado De Luz.

Además, afirma que Ana Guarinos no sólo ha subido el IBI,» también, el billete del autobús, con incrementos de entre un 14 y un 33%; el ticket de la ORA, hasta un 20% con más de 1.500 plazas más de zona azul, y un 15% la tasa de basuras, e incluso llegó a cobrar de manera irregular el recibo del agua con subidas injustificadas», ha informado el PSOE en nota de prensa.

Para llegar con esta campaña al mayor número de ciudadanos y ciudadanas, «a los que queremos dar voz», el Grupo Municipal Socialista ofrece la opción de participar a través de tres formatos diferentes.

Presencial, en el mercadillo de los martes, situado en la plaza de toros, con una mesa informativa, de 11.30 a 13.00 horas, donde se informará a los vecinos y vecinas y se llevará a cabo una recogida de firmas donde cada persona podrá exponer los motivos por los que pide a Guarinos que baje el IBI.

En segundo lugar, de manera presencial, en el Grupo Municipal Socialista, de lunes a viernes, donde igualmente, los vecinos y vecinas podrán acudir para ser informados y firmar la petición de bajada del IBI a Guarinos. Y por último, online, a través de la iniciativa change,org, ‘Guarinos, baje el IBI’, con la que el Grupo Socialista quiere alcanzar el mayor número de firmas. La campaña tendrá una duración de tres meses.