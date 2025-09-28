El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido más medios al Ministerio para sofocar el incendio de Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido más medios al Ministerio para reforzar las labores de extinción del incendio de Peñalba de la Sierra, que ha cumplido una semana, y ha arrasado 3.000 hectáreas. No obstante, la irrupción del la lluvia «da un respiro».

Así lo ha indicado el declaraciones a los medios, el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almódovar, que ha explicado que después de que el fuego saltase a Castilla y León por Segovia se han tenido que redistribuir los medios y «hacer una petición extraordinaria al Ministerio, para pedir nuevas brigadas».

«La idea es trabajar con la UME en ese plan de contingencia y seguir esperando a que tras la lluvia vendrá el sol, y si ya no hay humo, empezaremos a pensar en otro tipo de escenarios».

Dicho esto, ha deslizado que de cara a la tarde se va a «reevaluar» la situación, de tal modo que los vecinos de Peñalba de la Sierra y Cabada, desalojados desde el viernes, puedan volver a sus casas.

«A las 5 ó las 6 veremos la posibilidad de que puedan volver a sus casas con el compromiso de que eviten desplazamientos innecesarios porque sigue habiendo mucho trasiego de medios, muchas nodrizas, muchos camiones góndola con maquinaria pesada y es muy importante que la gente esté tranquila en sus casas porque vamos a seguir trabajando».