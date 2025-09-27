Núñez agradece a Ayuso su interés por fuego de Guadalajara y lamenta que Page lo «haya opacado no enviando más efectivos»

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha dado las gracias a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por el interés y la colaboración de la Comunidad de Madrid en las labores de extinción del incendio «que asola desde hace días una zona de alto valor natural de Castilla-La Mancha».

A través de la red social ‘X’, Núñez ha reaccionado de este modo después de que la propia Díaz Ayuso, a través de este canal, haya dicho que aunque este incendio «no parece interesar mucho», su Ejecutivo «lleva 6 días trabajando en la extinción» del fuego de Peñalba de la Sierra.

«Lamentablemente, García-Page ha estado más preocupado durante la semana en tapar y opacar este incendio, que en activar los servicios de extinción y el personal necesario para ello. La gestión negligente siempre tiene consecuencias, y aquí las vivimos con especial intensidad», ha criticado el líder del PP en la región.

PAGE FUE A «TAPAR SU PÉSIMA GESTIÓN»

Sobre este asunto, la diputada del Partido Popular de Castilla-La Mancha Itziar Asenjo, ha criticado que aunque la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, dijera este verano que «los políticos no tenían que ir a los incendios, curiosamente ayer cambiaron de opinión, se presentaron en Campillo de Ranas, no solo ella, sino que también fue acompañada del presidente Page y de otros cargos provinciales del PSOE».

«Está claro que fueron para tapar su pésima gestión en el incendio que comenzó hace ya seis días, y que podría haberse quedado en nada si se hubiera actuado con rapidez y con medios suficientes, y que sin embargo se habla de que ya podría haber calcinado alrededor de 1800 hectáreas», ha denunciado, según informa el partido.

«El incendio declarado en el Pico del Lobo, el punto más alto de Castilla-La Mancha y un icono natural enclavado en el Parque Natural de la Sierra Norte, ha calcinado ya más de 1.800 hectáreas de gran valor ecológico y paisajístico. Es un incendio que se podía haber evitado, pero que días después, en el día de ayer, y como consecuencia de una pésima gestión, se ha tenido que declarar el Nivel 2 de emergencia, evacuar a los pueblos de Peñalba de la Sierra y Cabida y solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME)».

A juicio de la parlamentaria ‘popular’ la Consejería de Desarrollo Sostenible «solo ha demostrado desidia y soberbia», añadiendo que es «vergonzoso que Gómez responda a las críticas sobre desactivación de los retenes y la gestión del incendio diciendo que algunos se erigen en gurús y que no tienen ni idea».

«Más idea tienen los profesionales que están al pie del cañón apagando incendios que ella y que el delegado de Desarrollo Sostenible con total seguridad. Estamos ante una clara falta de respeto a profesionales que llevan años denunciando esa falta de medios», ha añadido.

LA FALTA DE MEDIOS ES CLARA

La parlamentaria autonómica ha aseverado que, en este caso, la falta de medios es «clara». «La desactivación alcanzaba hasta un 70% de los retenes de Guadalajara que habían sido retirados días antes del incendio, considerándose que el riesgo había disminuido. Mientras, los equipos más cercanos fueron destinados a labores de prevención y desbroce y mantenimiento, mientras el pico del lobo se quemaba. La Junta dejó el operativo al 29% de medios disponibles en la provincia».

«La descoordinación ha sido manifiesta, porque el incendio se detectó a las 5.38 horas, dos horas antes de la versión oficial, y hubo errores en el 112 y falta de cartografía adecuada».

EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES

Tras recordar que CCOO ha pedido la dimisión de la consejera Mercedes Gómez, ha avanzado que su formación exigirá responsabilidades en las Cortes de Castilla- La Mancha.

«Vamos a pedir la entrega de todas las llamadas al 112, y toda la documentación necesaria, y las explicaciones oportunas sobre la gestión de este incendio, tanto de la consejera como del delegado Provincial. El Gobierno de Page debe asumir su responsabilidad en esta catástrofe que se podría haber evitado», ha zanjado.