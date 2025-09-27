Grave incendio doméstico deja varios afectados en Guadalajara

Cuatro personas han tenido que ser evacuadas al Hospital Universitario de Guadalajara tras resultar afectadas por inhalación de humo a causa del incendio declarado en su vivienda de la calle Trinidad Tortuero de Azuqueca de Henares, originado en la campana extractora de la cocina.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el incendio ha tenido lugar sobre las 5.44 horas de este sábado y los afectados son dos mujeres, de 19 y 11 años de edad, y dos varones, de 40 y 18.

En el operativo movilizado por el 112 han participado agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local, bomberos de Azuqueca, una ambulancia de soporte vital básico y una UVI, que ha trasladado a los afectados al centro hospitalario.