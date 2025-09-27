Continúan las llamas en Guadalajara

El incendio declarado el pasado domingo en la localidad guadalajareña de Peñalba de la Sierra continúa activo y en Situación Operativa Nivel 2, debido a su recrudecimiento este viernes.

Desde el inicio del operativo han intervenido 768 personas distribuidas en 153 medios, entre ellos 45 aéreos y 98 terrestres. En estos momentos permanecen desplegados 298 efectivos con 67 medios, incluyendo 26 aéreos y 37 terrestres, que trabajan para controlar las llamas en la zona del Pico del Lobo, el punto más alto de toda Castilla-La Mancha, según el Sistema de Información de Incendios Forestales.

El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, que ha participado en la reunión del Cecopi celebrada esta mañana en la Delegación de la Junta en Guadalajara, ha indicado que las llamas están afectando alrededor de 2.000 hectáreas.

Ha dicho que, aunque el trabajo de esta noche ha sido efectivo, todavía hay parte del perímetro activo y «se espera un día difícil en cuanto a lo meteorológico, especialmente si el viento, que se espera de sur, rolara al suroeste».

Foto: Infocam

«Es el escenario más complicado que manejamos. Toca seguir trabajando con nuestros medios aéreos y nuestras brigadas terrestres y nuestros bulldozer y agradecer mucho a las Comunidades de Castilla y León la Comunidad de Madrid y a los medios del Ministerio que, junto con Infocam, estamos trabajando en sofocar este incendio», ha añadido el viceconsejero.

Ante este situación el Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido restringir el acceso al Hayedo de Tejera Negra por la afección que el humo generado. También se recomienda evitar la circulación en el entorno del Parque Natural de la Sierra Norte para facilitar las labores de extinción.

Por su parte, Protección civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha enviado un mensaje a teléfonos móviles a través del sistema ES-Alert para recomendar la suspensión de actividades al aire libre en la zona de La Pinilla (Segovia) dada su cercanía a la zona de Guadalajara afectada por el incendio.