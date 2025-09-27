Ayuso piensa que el grave incendio de Guadalajara «no parece interesar mucho»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido el trabajo de los profesionales en la extinción del incendio de Peñalba de la Sierra, declarado el pasado domingo en esta zona de la Sierra Norte de Guadalajara.

Así lo ha señalado en su cuenta de la red social ‘X’ en un mensaje después de que la Comunidad de Madrid haya ampliado los medios aéreos y terrestres desplegados para ayudar en las labores de extinción del fuego.

«Este incendio no parece interesar mucho, pero llevamos 6 días trabajando en la extinción del #IFPeñalbaDeLaSierra, Guadalajara. Hoy, con más medios aéreos y terrestres. Gracias quienes están trabajando para apagarlo y nuestro apoyo a las personas afectadas», señala.