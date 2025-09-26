Sube de nivel el incendio de Guadalajara y solicitan a la UME

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elevado a situación operativa nivel 2 el incendio declarado este domingo en el Pico del Lobo (Guadalajara), con proximidad a dos poblaciones pequeñas, lo que conlleva la solicitud de activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado esta medida este viernes, durante el encuentro informativo organizado por la Agencia EFE con motivo del 40 aniversario de la Delegación de la agencia en la comunidad autónoma.

García-Page ha comentado el objetivo de la medida es proteger a dos poblaciones pequeñas próximas al incendio que «tienen que estar alertadas» y para «intentar, con una barrera, frenar el incendio» que ha calificado de «rarísimo» y «de alta complejidad», porque «es de alta montaña y se esconde casi detrás de las piedras».

Por otro lado, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en una rueda de prensa en Guadalajara, ha informado de que también se mandará un mensaje de alerta ‘Es-Alert’ a las poblaciones cercanas y se ha desalojado a una decena de vecinos de Peñalba y Cabida, de modo preventivo.