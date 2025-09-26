Herido un trabajador tras caer desde dos metros de altura en Guadalajara

Un trabajador de 35 años de edad ha tenido que ser trasladado este viernes al Hospital General Universitario de Guadalajara tras caer desde una altura de dos metros mientras trabajaba en una fábrica de cerveza situada en el polígono industrial de Alovera.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar cerca de las 11.00 horas, y que en el operativo han participado efectivos de la Policía Local y una UVI, que lo ha trasladado al centro hospitalario.