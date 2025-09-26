El incendio del Pico del Lobo sigue quemando hectáreas

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha informado de que el incendio originado este domingo en el paraje del Pico del Lobo, en Guadalajara, y que ha afectado a unas 800 hectáreas, se mantiene a primera hora de este viernes en situación operativa nivel 1.

Según la información del Infocam, desde que se detectó el incendio, a las 8:13 horas de este domingo y que posiblemente estuvo causado por un rayo, ya se han movilizado un total de 112 medios, de los cuales 38 han sido medios aéreos y 65 medios terrestres, con nueve medios de dirección y coordinación y 502 efectivos.

A primera hora de este viernes trabajan en el lugar seis medios y 22 personas, con la previsión de que a medida que aumente la luz solar, se incorporen medios aéreos.

En la extinción del incendio colaboran con Castilla-La Mancha medios del Ministerio para la Transición Ecológica, de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León.

Estas mismas fuentes han indicado que, en la tarde de este jueves, varios bomberos forestales de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) con sede en Lubia (Soria), tuvieron que ser retirados del incendio por posible intoxicación de humo.

Estos bomberos forestales fueron llevados en un helicóptero al Puesto de Mando Avanzado y uno de ellos requirió asistencia sanitaria en el recurso sanitario que se encontraba en el lugar.

Después de que este bombero forestal recibiera atención médica, todos los efectivos de la BRIF de Lubia volvieron a su base con sus helicópteros.

El Pico del Lobo, en la Sierra de Ayllón, es la montaña más alta de Castilla-La Mancha.