Cancelado el acto del Día de la Provincia de Guadalajara previsto para este viernes

La Diputación de Guadalajara ha tomado la decisión de suspender el acto institucional del Día de la Provincia 2025, previsto para esta tarde en Brihuega, y aplazarlo a otra fecha aún por determinar.

En nota de prensa, la Institución provincial informa que su actividad se centrará esta tarde en la coordinación de los recursos humanos y técnicos que está movilizando ante el agravamiento del incendio de Peñalba de la Sierra.

El resto de actividades programadas para la ciudadanía a lo largo del fin de semana en la localidad de Brihuega con motivo del Día de la Provincia 2025 se mantienen tal como estaban previstos.

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Tras constatarse el agravamiento del incendio por los técnicos encargados de su extinción, desde esta mañana ha aumentado la movilización de recursos de apoyo que tenía la Diputación en la zona durante los últimos días.

Los bomberos del Consorcio Provincial (CEIS), cuya actuación competencial se circunscribe a proteger núcleos de población, han sido requeridos para movilizar sendas dotaciones preventivas en Peñalba de la Sierra y en Cabida, además de un vehículo nodriza para colaborar en el suministro de agua.

En cuanto a los servicios de Centros Comarcales y de Infraestructuras, se han movilizado 6 camiones cisterna con capacidad de 10.000 litros de agua cada una, ya que por la orografía y condiciones de la zona no pueden actuar cubas de mayor capacidad. Igualmente se ha alertado al personal ante la posibilidad de trabajar durante todo el fin de semana y se vigila el estado de las carreteras ante posibles cortes.

El presidente de la Diputación, José Luis Vega, se trasladará en la tarde de este viernes a la zona donde están actuando los medios de la Institución.