Una exposición ‘Esencial’ en el Museo Sobrino de Guadalajara

El Museo Francisco Sobrino abre sus puertas a una nueva propuesta artística, ‘Esencial’, del escultor Carlos Albert. La muestra, que se inaugura este viernes a las 19.00 horas, reúne obras recientes del artista creadas en los últimos tres años.

La pieza ‘El abrazo de la Tierra’ da la bienvenida a los visitantes en el acceso al museo, marcando el tono de una exposición que refleja la capacidad de Albert para expandir los límites de la visión y transformar el vacío del espacio en un territorio sereno y evocador, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Esencial podrá visitarse hasta el próximo 23 de noviembre.

Este fin de semana concluye también la exposición ‘Imposible y Posible’ de la artista Aina Albo, una propuesta que explora fenómenos naturales y plantea un viaje mental a través de dimensiones subjetivas del tiempo.

Como cierre de la muestra, el domingo 28 de septiembre, de 11.30 a 13.00 horas, la artista ofrecerá un encuentro con el público.

Para participar en esta actividad es necesaria inscripción previa en el museo.