Así avanzan los Presupuestos Participativos 2025-2026 de Guadalajara

Guadalajara continúa avanzando en el proceso de votación de los Presupuestos Participativos 2025-2026, que ya ha superado la cifra de mil votaciones.

Esta jueves, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, junto al concejal de Participación, Roberto Narro, ha visitado el punto informativo presencial instalado en el Parque de la Concordia, donde ha podido conversar con vecinos interesados en participar.

Durante su visita, la alcaldesa ha valorado muy positivamente la alta participación alcanzada hasta el momento. «Estamos muy satisfechos con la respuesta ciudadana. Más de mil personas ya han votado hasta el momento y aún restan dos semanas para poder hacerlo, lo que demuestra los ciudadanos quieren decidir y construir su futuro desde la participación y cada vez están más convencidos porque ven que los proyectos elegidos ahora se cumplen».

El proceso de votación estará abierto hasta el 5 de octubre, y permite a la ciudadanía decidir el destino de 600.000 euros del presupuesto municipal. Las propuestas sometidas a votación han sido previamente evaluadas por los servicios técnicos del Ayuntamiento y comunicadas a los Consejos de Barrio.

Ahora, en esta fase de consulta pública, los vecinos pueden elegir los proyectos que consideran prioritarios para mejorar sus barrios y el conjunto de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las votaciones pueden realizarse de dos formas, online, a través del formulario disponible en la web municipal guadalajara.es/presupuestos-participativos-2025-2026, y presencialmente, en formato papel en los centros sociales, el registro del Ayuntamiento y el Centro Municipal Integrado (CMI).

Además, el Ayuntamiento ha habilitado puntos informativos presenciales para facilitar el proceso. Los últimos puntos estarán disponibles el miércoles 1 de octubre, de 12.00 a 14.00 horas en la Zona del Campus Universitario de Guadalajara, en calle Cifuentes, 28; y de 19.00 a 21.00 horas en la Plaza de los Manantiales, en el barrio de Los Manantiales.

Desde el Ayuntamiento se anima a toda la ciudadanía a participar activamente en este proceso, que permite decidir de forma directa en qué invertir parte del presupuesto municipal. El resultado de la consulta será recogido en la memoria final, que se publicará entre el 13 y el 17 de octubre, y se incorporará al expediente de aprobación de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento.