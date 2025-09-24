El incendio de Guadalajara ya ha arrasado más de 700 hectáreas

Un total de 46 medios, 23 de ellos áereos, siguen trabajando en las labores de extinción del incendio declarado este domingo en Peñalba de la Sierra, en Guadalajara, que ya ha arrasado unas 700 hectáreas, según informa el Servicio de Extinción del Gobierno regional en su cuenta de ‘X’.

Hasta 110 efectivos tanto del Gobierno regional, como del Ministerio de Transición Ecológica, de la Comunidad de Madrid y de Gobierno de Castilla y León trabajan en la zona.

El fuego, que sigue sin control y en Nivel 1, fue detectado en el paraje del Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra, entidad menor de Cardoso de la Sierra. El aviso se notificó a las 8.13 horas de este domingo por la llamada de un particular.

La causa probable de este incendio forestal podría ser un rayo, tal y como indicaba este martes el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar.