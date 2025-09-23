Se incorporan más medios aéreos en busca de apagar el incendio de Guadalajara

El Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha incorporado este martes a partir de las 8:30 horas seis medios aéreos al incendio en el Pico del Loco, en la provincia de Guadalajara, que se suman a las labores de extinción en la que también trabajan ocho medios terrestres y 50 efectivos.

Según ha informado el Infocam en redes sociales, los medios aéreos se han movilizado esta mañana para colaborar en la extinción de un incendio forestal que se inició este domingo, que el lunes ya había afectado a 400 hectáreas y que sigue sin estar controlado y en nivel 1 de operatividad, por su afección a bienes de naturaleza no forestal.

Asimismo, el incendio ha hecho necesario el corte de la carretera GU-187 a la altura del kilómetro 4,5, en la zona del entorno de Peñalba de la Sierra, una pedanía del municipio de El Cardoso de la Sierra.

En esta zona de la Sierra de Ayllón se ubica el Pico del Lobo, que es la montaña más alta de Castilla-La Mancha, a la que está afectando el incendio que se declaró a las 8:13 horas de este domingo en una superficie forestal no leñosa constituida por matorral, según el Sistema de información de incendios forestales (Fidias) de Castilla-La Mancha.