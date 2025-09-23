La arquitectura de Guadalajara en un concurso de Instagram

El Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) en su demarcación de Guadalajara, inaugura este miércoles, a las 19.00 horas, la exposición del primer concurso de fotografía organizado a través de Instagram y que ha versado sobre la arquitectura de Guadalajara. El acto tendrá lugar en el Mercado de Abastos y contará con la entrega de premios a las imágenes ganadoras.

El primer premio será para Mario Bernal Cacho, el segundo premio ha sido para David Piqueras y el tercer premio para Óscar Gronard, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La muestra podrá visitarse desde este miércoles hasta el 6 de octubre, coincidiendo con el horario de apertura del propio mercado. En ella se reúnen las mejores instantáneas participantes en esta primera edición del certamen, que ha tenido como objetivo acercar la arquitectura y el patrimonio urbano a la ciudadanía a través de una mirada creativa y contemporánea.

De esta forma podremos reconocer diferentes edificios públicos y de viviendas que forman parte de la historia de la arquitectura de Guadalajara.