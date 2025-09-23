Citado como investigado por prevaricación el alcalde de un pueblo de Guadalajara

El Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara ha citado a declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa en un proceso selectivo de empleo público al alcalde de Azuqueca de Henares (Guadalajara), Miguel Óscar Aparicio, que ha mostrado su confianza en la justicia mientras el PP le ha exigido explicaciones.

En un comunicado del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, el alcalde ha afirmado que tiene «plena confianza» en la justicia y confía en la rápida aclaración de este caso.

Asimismo, ha aseverado que en su condición de alcalde «jamás ha procurado utilizar su cargo público para favorecer el acceso a empleo público de unas personas en detrimento de otras».

Por respeto a la justicia, Aparicio ha manifestado que realizará las declaraciones pertinentes «ante el órgano judicial correspondiente».

Por su parte, el grupo popular en el Ayuntamiento ha hecho pública la citación y ha exigido explicaciones al alcalde, en un caso que consideran «muy grave».

En nota de prensa, el grupo popular ha señalado que lo que ha motivado la querella presentada por uno de los aspirantes excluidos fue que en el procedimiento se habrían modificado los plazos ya cerrados con el fin de permitir la incorporación de un nuevo candidato.

El concejal y líder del grupo, Mane Corral, ha argumentado que la igualdad de oportunidades y la transparencia en los procesos selectivos son principios básicos que deben regir la actuación de cualquier administración, y ha afirmado que han reclamado el acceso a toda la documentación relativa a este proceso de selección sometido a investigación judicial.

Según los populares, «el alcalde debe dar la cara y aclarar ante todos los vecinos qué ha ocurrido exactamente en estas oposiciones y por qué se adoptaron decisiones que, según el auto judicial, podrían constituir un delito de prevaricación».