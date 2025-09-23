Casi 700 hectáreas quemadas en este incendio de Guadalajara

El incendio que declaró en el macizo Pico del Lobo-Cebollera, en la provincia de Guadalajara, y que sigue en situación operativa nivel 1 ha afectado a unas 690 hectáreas y están participando en su extinción 199 efectivos, 24 medios aéreos y 21 terrestres.

Según ha informado el Infocam en redes sociales, en los trabajos de extinción están colaborando medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miteco, de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León.

A las 19:30 horas de este martes el Infocam ha informado de que el número de hectáreas afectadas es de 690 y que trabajan 199 efectivos, 24 medios aéreos y 21 terrestres.

Un rayo es la causa probable de este incendio, según ha informado este martes en un comunicado la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El Pico del Lobo, en la Sierra de Ayllón, es la montaña más alta de Castilla-La Mancha.

El incendio se declaró a las 8:13 horas del domingo en una superficie forestal no leñosa constituida por matorral, según el Sistema de información de incendios forestales (Fidias) de Castilla-La Mancha.