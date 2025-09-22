Sin controlar un importante incendio en Guadalajara

Un total de 16 medios, siete aéreos y nueve terrestres, continúan trabajando en las labores de extinción del incendio declarado este domingo en el paraje del Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra, entidad menor de Cardoso de la Sierra.

El fuego, que según comunica el Gobierno regional a través de su Sistema de Información de Incendios Forestales, aún no ha sido controlado. Se detectó a las 8.13 horas de este domingo, por la llamada de un particular, y en él han llegado a trabajar hasta 29 medios, nueve de ellos aéreos.

En estos momentos, un total de 75 efectivos trabajan contra las llamas, algunos de ellos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.