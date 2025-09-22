Nuevo paso en la tramitación para la construcción de un nuevo centro de salud en este pueblo de Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un nuevo paso en la tramitación para la construcción de un nuevo centro de salud en el municipio guadalajareño de Horche con la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público de la licitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud por un importe de 280.748,39 euros.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 21 de octubre.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, informa en nota de prensa, tiene prevista una inversión aproximada de 4,1 millones de euros para la construcción del nuevo centro, que se edificará en una parcela de 1.234 metros cuadrados situada en las antiguas escuelas de este municipio de Guadalajara.

Tal y como recoge el Plan Funcional elaborado por el Sescam, las nuevas instalaciones dispondrán de una zona administrativa donde se realizan las labores propias de admisión y citaciones. La zona asistencial contará con dos consultas de Medicina Familiar y Comunitaria, otras tantas de Enfermería, una sala de curas, sala de espera y aseos para pacientes.

Asimismo, tendrá un área de Pediatría, con una consulta para el pediatra, otra de Enfermería y un cuarto de curas, así como un área de extracciones, con zonas de extracción, clasificación y conservación de muestras. Además, el nuevo centro contará con espacios para unidades de apoyo, donde habrá una consulta de matrona y sala de preparación al parto y el despacho para el trabajador social.

Por otra parte, dispondrá de un área de Urgencias con zona de recepción de pacientes, área de familiares y de asistencia, una consulta de atención continuada, sala de emergencias polivalente, sala de espera, área de observación, aseos y espacios para almacén. Asimismo, contará con una residencia para el personal sanitario de guardia.

Las instalaciones del nuevo centro de salud, que tendrá una superficie construida de más de 1.600 metros cuadrados, se completan con un área de Dirección y Docencia.

La Zona Básica de Salud de Horche pertenece a la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara y atiende a una población de 8.141 tarjetas sanitarias, distribuidas entre el centro de salud de Horche y diez consultorios locales.

Concretamente, la Zona Básica de Salud de Horche incluye once municipios: Horche, Aranzueque, Armuña de Tajuña, Fuentelviejo, Lupiana, Romanones, Tendilla, Valdarachas, Valdeluz, Valfermoso de Tajuña y Yebes.

La plantilla de profesionales que prestan atención sanitaria en la zona está compuesta por cinco médicos de familia, cinco enfermeras, dos auxiliares administrativos y un pediatra de equipo. El Punto de Atención Continuada está atendido por un médico y una enfermera.