El pueblo de Guadalajara que disfrutó de un gran Gran Festival Aéreo

La Finca Castillejos ha acogido este domingo el Gran Festival Aéreo Ciudad de Guadalajara, una cita que ha reunido a cientos de familias y aficionados al mundo de la aviación, y que ha contado con la presencia de la alcaldesa, Ana Guarinos, y otros miembros del equipo de Gobierno, acompañando a los organizadores y participantes.

El evento, organizado por el Club Alcarreño de Aeromodelismo con la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara, el Cuerpo Nacional de Policía y el Grupo Especial de Operaciones (GEO), ha ofrecido una completa exposición de aviones, helicópteros y material de radiocontrol, además de un simulador de vuelo en ordenador que ha hecho las delicias de pequeños y mayores.

Uno de los momentos más espectaculares de la mañana ha sido la exhibición aérea y paracaidista de los helicópteros de la Policía Nacional, que han mostrado su pericia y destreza ante la expectación del público. Los GEO también han realizado un salto de entrenamiento, sumando emoción y espectacularidad a la jornada, ha informado el Consistorio en un comunicado.

La alcaldesa ha felicitado a los organizadores y ha animado a las familias a acercar a los más pequeños a este tipo de actividades, que fomentan la afición por el aeromodelismo y la cultura aeronáutica. La presencia de numerosos niños y jóvenes, muchos de ellos participando en los talleres y pruebas, ha puesto de manifiesto el carácter familiar y educativo del festival, que busca asegurar el relevo generacional en este apasionante deporte.

El festival ha concluido con la entrega de premios a los participantes más destacados y con el deseo de que esta cita siga creciendo en próximas ediciones, consolidándose como uno de los actos más singulares de las Ferias y Fiestas, que sin duda nos recuerdan que Guadalajara fue cuna de la Aeronáutica.