Así fue el último encierro en Guadalajara

Este domingo, a las 8.00 horas, se ha celebrado el cuarto y último encierro de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2025, con seis toros en puntas de la ganadería Zalduendo, que serán lidiados esta tarde por Sebastián Castella, Pablo Aguado y Tomás Rufo en la corrida de cierre.

El encierro ha recorrido el casco histórico desde los corrales del Mercado de Abastos, pasando por la plaza Virgen de la Antigua, calle Doctor Mayoral, plaza Mayor, calle Mayor, Santo Domingo y Capitán Arenas, hasta llegar al Coso de las Cruces en 2 minutos y 50 segundos, con una manada bien agrupada y arropada por los cabestros, y con bonitas carreras tanto en calle Mayor como en Capitán Arenas, en este domingo que registró también una gran afluencia de corredores, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Asuntos Taurinos, Santiago López Pomeda, ha valorado muy positivamente el desarrollo del encierro, destacando que «hoy se ha puesto el broche de oro a unos encierros en puntas por el casco histórico, algo importantísimo para la ciudad de Guadalajara».

Ha recordado que este proyecto nació de una propuesta de los aficionados y colectivos taurinos, y se ha hecho realidad gracias a una «decisión valiente» del equipo de Gobierno y de la alcaldesa Ana Guarinos. López Pomeda ha subrayado que el cambio introducido en los últimos días, incorporando bueyes más lentos, ha favorecido el buen agrupamiento de la manada, y ha agradecido la participación de corredores llegados de toda España, «desde Pamplona hasta muchos rincones de Castilla-La Mancha y muchos pueblos de nuestra provincia».

UN INCIDENCIA GRAVE

El concejal de Seguridad, Chema Antón, ha informado que el encierro ha transcurrido solo con una incidencia grave. Se han registrado cuatro asistencias sanitarias, una por caída de un joven tras topar bruscamente con otro corredor en el tramo de Santo Domingo, con fuerte golpe en la cabeza, que requirió traslado hospitalario, pero sin riesgo vital, y otras tres de menor importancia por esguince y contusiones.

Antón ha destacado también el comportamiento cívico ejemplar de la ciudadanía durante todos los actos de estas Ferias y Fiestas, sin incidentes reseñables ni agresiones, y ha calificado el dispositivo de seguridad como «un éxito».

El Ayuntamiento de Guadalajara cierra así una edición histórica de encierros, recuperando una tradición de más de siete siglos, adaptada a los tiempos actuales y con vocación de continuidad. «Los encierros han llegado al casco histórico para quedarse y para crecer aún más».