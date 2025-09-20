Participación masiva en los encierros de Guadalajara

A las 8.00 horas de este sábado se ha celebrado el tercer encierro de las Ferias y Fiestas de Guadalajara, con una masiva afluencia de público y corredores. El encierro ha transcurrido rápido y limpio, con gran brillantez y sin registrar ninguna incidencia.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Asuntos Taurinos, Santiago López Pomeda, ha comparecido a la entrada del Coso de las Cruces acompañado por el segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, el concejal de Seguridad, Chema Antón, y el jefe de Protección Civil, David de Diego, para valorar el desarrollo del festejo.

«Hoy podemos decir que los encierros por el casco histórico se han consolidado, y lo han hecho de la mejor manera posible», ha afirmado López Pomeda. La manada de toros de Alcurrucén, procedente de Castellón Núñez, ha completado el recorrido en 2 minutos y 35 segundos, llegando agrupada al coso y permitiendo espectaculares carreras en distintos tramos como la calle Mayor, Santo Domingo y Capitán Arenas.

El edil ha destacado el éxito de la medida adoptada tras la ruptura de la manada de ayer, sustituyendo tres cabestros por otros tres más lentos, lo que ha favorecido una mejor agrupación de las reses, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

«Era lo que buscábamos y el resultado ha sido positivo», ha señalado. Además, ha subrayado el carácter seguro del encierro. «No ha habido ninguna incidencia a pesar de la masiva participación de corredores, ha sido un encierro limpio, y eso también es un dato a tener en cuenta que refuerza el objetivo de este cambio: hacer de Guadalajara un referente en materia taurina».

Desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento se ha agradecido la labor de todas las personas implicadas en la organización y se ha dado la bienvenida a los numerosos visitantes llegados desde distintos puntos de España y a algunos afamados corredores de Pamplona.

López Pomeda les transmitía a todos ellos el saludo de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y el agradecimiento por su colaboración en promocionar los encierros de Guadalajara.